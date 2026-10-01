فتوح يتمسك بالرحيل عن الزمالك.. 1.5 مليون دولار كلمة السر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتمسك بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود عرض من الدوري الليبي.

وأوضح إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات إعلامية، أن فتوح ووكيله يرغبان بقوة في انتقال اللاعب إلى الدوري الليبي، في ظل القيمة المالية الكبيرة للعرض المقدم له.

وقال إن العرض الليبي يُعد مميزًا للغاية بالنسبة لفتوح، خاصة أن اللاعب سيحصل على راتب يقدر بنحو مليون ونصف دولار في الموسم الواحد، وهو ما يمثل دافعًا قويًا بالنسبة له للموافقة على الرحيل.

وأضاف أن أحمد فتوح يضغط بشكل كبير من أجل الانتقال إلى الدوري الليبي، لعلمه بأنه سيحصل هناك على مقابل مالي لن يكون من السهل الحصول عليه حال استمراره مع أحد أندية الدوري المصري.

وأشار إبراهيم عبد الجواد إلى أن إدارة الزمالك تسعى للتعامل مع الموقف من خلال محاولة الوصول إلى أكبر عرض مالي ممكن لبيع اللاعب، والاستفادة من المقابل المادي للصفقة، بدلًا من الانتظار حتى نهاية عقده ورحيله مجانًا.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن إدارة الزمالك لا تريد تكرار سيناريو رحيل اللاعبين دون تحقيق استفادة مالية للنادي، على غرار ما حدث في صفقة أحمد سيد زيزو، لذلك سيكون الهدف الأساسي هو تحقيق أكبر عائد ممكن من رحيل فتوح حال الاستقرار على الموافقة على العرض الليبي.