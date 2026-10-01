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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أجويرو: ميسي يستحق الكرة الذهبية.. والمشاركة في كأس العالم بعمر 39 عامًا ليست سهلة

ميسي
ميسي
ياسمين تيسير

يرى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نجم برشلونة ومانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين السابق، أن مواطنه ليونيل ميسي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية، معتبرًا أن الجائزة ستكون أيضًا بمثابة تكريم لمسيرته الكروية.

وقال أجويرو خلال تصريحات تلفزيونية: «بالنسبة لي يجب أن يكون ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وأيضًا كنوع من التكريم، كتكريم على الأقل لمسيرته».

وأضاف نجم منتخب الأرجنتين السابق أن خوض منافسات كأس العالم في سن متقدمة يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة مع التطور البدني للمنافسين مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أجويرو: «ليس من السهل أن تلعب في كأس العالم وأنت في التاسعة والثلاثين من عمرك، وفوق ذلك تواجه منافسين من الناحية البدنية هم أفضل بكثير مما كانوا عليه قبل 10 سنوات».

وتأتي تصريحات أجويرو في ظل استمرار الحديث عن مستقبل ميسي وإمكانية مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم المقبلة، في ظل تقدمه في العمر، وما يمثله ذلك من تحديات بدنية وفنية.

ميسي اجويرو الارجنتين

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