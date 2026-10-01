إيهاب الخطيب يحذر من إجهاد لاعبي الأهلي الدوليين قبل مواجهة الزمالك

كشف إيهاب الخطيب، عبر قناة الأهلي، عن وجود حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب الضغوط التي يتعرض لها عدد من لاعبي الفريق الدوليين مع منتخب مصر، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

وأوضح الخطيب أن القلق يأتي في ظل مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين مع منتخب مصر في مباراتين رسميتين، قبل خوض مباراة ودية أمام جنوب إفريقيا يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفني للأهلي يخشى تعرض لاعبيه للإجهاد قبل مباراة القمة.

وقال إيهاب الخطيب: «حالة كده من القلق داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، وده طبعًا من الحاجات الخاصة اللي أنا بقول لكم عليها».

وأضاف أن الجهاز الفني يشعر بالقلق على لاعبيه الدوليين الذين شاركوا مع منتخب مصر في مباراتين رسميتين، مشيرًا إلى أن المنتخب سيخوض مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا، رغم كونها مباراة ودية.

قلق بسبب إمام عاشور

وتطرق الخطيب إلى موقف إمام عاشور بشكل خاص، موضحًا أن اللاعب كان عائدًا من الإصابة، وشارك مع الأهلي بشكل تدريجي قبل أن يخوض مباراتين متتاليتين مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

وقال: «إمام عاشور كان راجع من إصابة، الجهاز متأخر، أخد تدريجي في الأهلي، وبعدين لعب بشكل مضغوط مع منتخب مصر».

وأشار إلى أن الأهلي يستعد لمباراة رسمية ومهمة أمام الزمالك، ولذلك يرغب الجهاز الفني في الحفاظ على لاعبيه وعدم تعرضهم لضغوط بدنية كبيرة قبل القمة.

وأكد الخطيب أن لاعبي منتخب مصر أدوا دورهم خلال المباريات الرسمية بكل قوة، قائلًا: «اللاعيبة أدوا في المباراة الرسمية بشكل كبير جدًا، حق المنتخب وحقهم، وأدوا ببسالة زيهم زي بقية اللاعيبة اللي بتلعب في كل الأندية».

وأوضح أن القلق لا يتعلق بجميع اللاعبين بنفس الدرجة، وإنما يخص بشكل أكبر اللاعبين القادمين من إصابات أو الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات خلال الفترة الأخيرة.

الخطيب: مباراة جنوب أفريقيا قوية رغم كونها ودية

وشدد إيهاب الخطيب على أن مواجهة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة، رغم تصنيفها كمباراة ودية، مؤكدًا أن قوة المنافس قد تزيد من الحمل البدني على لاعبي المنتخب.

وقال: «خاصة أن المباراة الودية، من وجهة نظري، أقوى من ماتشين الرسميين خالص».

وأضاف أن المباراة أمام جنوب أفريقيا، التي يقودها المدرب بيتسو موسيماني، ستكون قوية، وهو ما قد يمثل ضغطًا إضافيًا على اللاعبين قبل عودتهم إلى أنديتهم.

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن حالة القلق داخل الجهاز الفني للأهلي طبيعية في ظل الظروف الحالية، معربًا عن أمله في مرور المباراة دون تعرض لاعبي الفريق لأي إجهاد أو إصابات.

وقال إن الجهاز الفني لمنتخب مصر سيكون لديه رؤية بشأن مشاركة اللاعبين خلال المباراة، وسيضع في الاعتبار حالتهم البدنية قبل مواجهة جنوب أفريقيا.