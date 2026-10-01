أسعار الفاكهة اليوم.. الرمان بـ40 جنيهًا والكيوي يصل إلى 100 جنيه

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، أسعار عدد من أنواع الفاكهة المتداولة في الأسواق اليوم، الخميس، والتي شهدت تفاوتًا في الأسعار بين مختلف الأصناف، وفقًا لآخر رصد للأسعار.

وتشمل قائمة الفاكهة التي جرى رصد أسعارها عددًا من الأصناف التي يقبل عليها المواطنون، من بينها الرمان والتفاح بأنواعه والأفوكادو والمانجو والخوخ والبرقوق والكيوي والموز.

سعر الرمان اليوم

سجل سعر كيلو الرمان نحو 40 جنيهًا، ليأتي ضمن الأصناف التي تتراوح أسعارها عند مستويات متوسطة مقارنة ببعض أنواع الفاكهة الأخرى التي جرى رصد أسعارها.

أسعار التفاح في الأسواق

وبحسب رصد برنامج «صباح البلد»، بلغ سعر التفاح السكري نحو 55 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأصفر بين 60 و70 جنيهًا.

ويختلف سعر التفاح وفقًا للصنف والجودة والحجم، وهو ما ينعكس على السعر المعروض للمستهلك في الأسواق.

سعر الأفوكادو والمانجو

وسجل سعر الأفوكادو نحو 50 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للأسعار التي جرى رصدها.

أما المانجو الفص، فسجل سعرها نحو 90 جنيهًا، لتأتي ضمن الأصناف الأعلى سعرًا في قائمة الفاكهة التي شملها الرصد.

أسعار الخوخ والبرقوق

وبلغ سعر كيلو الخوخ نحو 80 جنيهًا، بينما سجل البرقوق 70 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار ضمن حركة أسعار الفاكهة في الأسواق، والتي تختلف بحسب نوع الصنف وجودته ومصدره، إلى جانب ظروف العرض والطلب.

الكيوي يتصدر قائمة الأسعار

وسجل الكيوي أعلى سعر بين الأصناف التي جرى رصدها، حيث بلغ نحو 100 جنيه، ليكون بذلك من أكثر أنواع الفاكهة سعرًا ضمن القائمة.

ويحرص المستهلكون على متابعة أسعار الفاكهة بشكل مستمر، خاصة مع اختلاف الأسعار من سوق إلى آخر ومن منطقة لأخرى.

سعر الموز اليوم

وسجل الموز نحو 35 جنيهًا، ليأتي في مقدمة الأصناف الأقل سعرًا ضمن قائمة الأسعار التي جرى رصدها.

وتظل أسعار الفاكهة قابلة للتغير وفقًا لحركة التداول في الأسواق ومستويات العرض والطلب، فضلًا عن اختلاف الأسعار بحسب الجودة والحجم ومكان البيع.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة التي رصدها برنامج «صباح البلد» كالتالي:

الرمان 40 جنيهًا

التفاح السكري 55 جنيهًا

التفاح الأصفر من 60 إلى 70 جنيهًا

الأفوكادو من 50 إلى 60 جنيهًا

المانجو الفص 90 جنيهًا

الخوخ 80 جنيهًا

البرقوق 70 جنيهًا

الكيوي 100 جنيه

الموز 35 جنيهًا

وتوفر متابعة أسعار الفاكهة بصورة مستمرة للمستهلكين فرصة للتعرف على مستويات الأسعار قبل التوجه إلى الأسواق، مع ضرورة مراعاة أن السعر النهائي قد يختلف وفقًا للمنطقة وجودة المنتج وطريقة عرضه.