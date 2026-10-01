العمر بدأ يدركه.. زلاتان عن جلوس رونالدو على الدكة: لا ينبغي أن يغضب

علق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم كرة القدم السابق، على الأزمة الأخيرة بين كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، والمدير الفني جورجي جيسوس، وذلك على خلفية جلوس نجم النصر على مقاعد البدلاء خلال إحدى مباريات المنتخب.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات تلفزيونية، متحدثًا عن موقف رونالدو من الجلوس على مقاعد البدلاء: «اسمع، لا ينبغي لرونالدو أن يغضب لمجرد جلوسه على مقاعد البدلاء؛ أنا زلاتان، وقد أجلسني مورينيو على الدكة في أوج عطائي».

وأضاف: «على رونالدو أن يدرك أن العمر قد بدأ يدركه؛ فلم يعد بإمكانه اللعب في كل دقيقة».

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال مؤخرًا، بعد تطورات شهدها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وسط تقارير عن توتر العلاقة بينه وبين جورجي جيسوس، خاصة عقب عدم مشاركته في إحدى مباريات المنتخب، رغم دخوله عمليات الإحماء.

وتحدثت تقارير عن تدخل مسؤولي الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من أجل احتواء الموقف بين الطرفين، في الوقت الذي أكد فيه جيسوس أن قراراته المتعلقة بمشاركة رونالدو جاءت لأسباب فنية.

وتأتي أزمة رونالدو في الوقت الذي يستعد فيه منتخب البرتغال لمواجهة الدنمارك، وسط اهتمام كبير بموقف قائد الفريق، الذي يظل أحد أبرز عناصر المنتخب البرتغالي وأكثر لاعبيه خبرة.

وكان برايان ريمر، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، قد حذر في تصريحات سابقة من التقليل من أهمية رونالدو، مؤكدًا أن التعامل معه يتطلب إدراكًا كاملًا لقيمته وتأثيره مع المنتخب البرتغالي.