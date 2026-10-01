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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر الخليفي عن الكرة الذهبية: أحترم مبابي ويامال.. لكن سأختار لاعبي باريس

ناصر
ناصر
ياسمين تيسير

تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، عن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، كاشفًا عن اختياره بين أبرز المرشحين للجائزة، ومؤكدًا احترامه للثنائي كيليان مبابي ولامين يامال.

وجاء حديث الخليفي في تصريحات تلفزيونية، على هامش مشاركته بصفته ممثلًا لرابطة الأندية الأوروبية، حيث سُئل عن رأيه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

وقال ناصر الخليفي: «أكن احترامًا كبيرًا لكلا اللاعبين، كيليان ولامين، لكن بالتأكيد سأختار لاعبي فريقي».

وأضاف: «لدينا أيضًا ثلاثة لاعبين، ديمبيلي، كفارا وفابيان».

وتابع رئيس باريس سان جيرمان: «وفابيان هو الوحيد الذي فاز بكل الألقاب أيضًا».

وأشار الخليفي إلى وجود أكثر من لاعب من باريس سان جيرمان ضمن دائرة المنافسة، في ظل الموسم الذي قدمه الفريق والنتائج التي حققها لاعبوه على المستويين المحلي والقاري.

وفي نهاية حديثه، أوضح الخليفي أن إجابته جاءت متأثرة بصفته رئيسًا لنادي باريس سان جيرمان، قبل أن يتذكر أنه يتحدث في المناسبة الحالية بصفته ممثلًا لرابطة الأندية الأوروبية.

وقال مازحًا: «نسيت أنني موجود هنا في الحقيقة بصفتي ممثلًا لرابطة الأندية الأوروبية، وليس بصفتي رئيسًا لباريس.. لقد خدعتني في هذا الأمر».

وتشهد جائزة الكرة الذهبية منافسة بين عدد من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم لامين يامال وكيليان مبابي، إلى جانب لاعبي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وفابيان رويز، وسط ترقب للإعلان عن الفائز بالجائزة.

باريس يامال الاوروبيه

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