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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلاش مماطلة.. طارق السعيد يحذر الزمالك: لو ماجددتوش لفتوح هيروح الأهلي

احمد فتوح
احمد فتوح
محمد بدران

حذر طارق السعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إدارة القلعة البيضاء من تأجيل حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح، مؤكدًا أن استمرار المماطلة قد يفتح الباب أمام انتقال اللاعب إلى الأهلي في الموسم المقبل.

وقال طارق السعيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «MBC مصر»: «لو الزمالك مجددش لأحمد فتوح وفضل يماطل يماطل، فتوح السنة الجاية هيبقى في الأهلي».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن هذا السيناريو سبق أن حدث مع عدد من اللاعبين، مشيرًا إلى تجربته الشخصية، إلى جانب الثنائي إينو وزيزو، وكل لاعب انتقل من الأهلي إلى الزمالك، بحسب تصريحاته.

وأضاف: «وده اللي حصل معايا وحصل مع إينو وزيزو وكل لاعب راح من الأهلي إلى الزمالك».

وشدد طارق السعيد على ضرورة حسم ملف تجديد أحمد فتوح في أقرب وقت، قائلًا: «لازم يتجدد له من دلوقتي».

وأشار إلى أن تأجيل التجديد قد يؤدي إلى تكرار سيناريوهات سابقة، موضحًا: «السيناريوهات دي إحنا عشناها لما الزمالك يقول لأي لاعب هجدد لك وميحصلش، هتلاقيه بعد كده في الأهلي».

واختتم طارق السعيد تصريحاته بالتأكيد على أهمية أحمد فتوح بالنسبة للفريق، قائلًا: «فتوح من العناصر الأساسية ولازم يكون متواجد، فلازم يتجدد له دلوقتي حالًا».

وتأتي تصريحات طارق السعيد في ظل استمرار الجدل حول مستقبل أحمد فتوح مع الزمالك، خاصة مع تداول أنباء عن عروض خارجية لضم اللاعب، بينما لم يُحسم بشكل نهائي مستقبل عقده مع القلعة البيضاء حتى الآن.

 وكانت تقارير حديثة قد تناولت تفاصيل عرض ليبي لضم فتوح، وسط اختلاف في الروايات حول الموقف المالي للزمالك من الصفقة.

طارق السعيد الزمالك التجديد احمد فتوح

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