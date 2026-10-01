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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن يشارك أمام جنوب إفريقيا .. أحمد جلال: لا توجد أزمة بين صلاح وحسام.. وهذه حقيقة ما حدث

محمد صلاح
محمد صلاح
سارة عبد الله

أكد أحمد جلال، الناقد الرياضي، أن الاتحاد المصري لكرة القدم نجح في إدارة الأزمة التي نشبت بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد الشناوي والنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن التعامل مع الموقف تم بهدوء، نافيًا في الوقت ذاته وجود أي أزمة بين محمد صلاح والجهاز الفني للمنتخب.

وقال أحمد جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «مشهد كريستيانو رونالدو صعب بالتأكيد للاعب هو أسطورة عالمية، ونحن أمام مشهد مشابه لذلك وهو ما حدث مع النجم محمد الشناوي، وتم إدارة الأزمة بنجاح وهدوء شديد في منتخب مصر، ونجح حسام حسن ونجح اتحاد الكرة في التعامل مع الأزمة».

وأضاف: «تم إنهاء أزمة النادي الأهلي ومحمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن بشكل هادئ جدًا، ولا بد من احترام اللاعبين ووجهة نظر المدير الفني ورئيس اتحاد الكرة، والكل تعامل بشكل هادئ».

وكشف أحمد جلال أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طلب عدم نشر بيان النادي إلا بعد مباراة مصر وأنجولا، مؤكدًا أن الهدف من البيان لم يكن الدخول في خلاف مع أي طرف، وإنما وضع النقاط على الحروف.

وقال: «الخطيب طلب عدم نشر البيان الخاص بالنادي إلا بعد مباراة مصر وأنجولا، ليؤكد أنه ليس في حرب مع أحد، ولكن هدفه وضع النقاط على الحروف فقط».

أحمد جلال ينفي وجود أزمة بين صلاح وحسام حسن

وفيما يتعلق بمحمد صلاح، نفى أحمد جلال وجود أي أزمة بين قائد منتخب مصر والجهاز الفني، متسائلًا: «ليه الناس بتقول في أزمة بين صلاح وحسام حسن؟».

وأوضح: «كان هناك حديث بين المدير الفني ومحمد صلاح، وسُئل صلاح عن مدى حزنه من تغييره في مباراة أنجولا».

وأضاف: «محمد صلاح قال لحسام حسن إنه مش زعلان من التغيير، ولكنه لا يرغب في وجود مشاحنات بين المدرب واللاعبين، وبعدها حسام حسن وصلاح خدوا بعض بالأحضان».

وأشار جلال إلى أن محمد صلاح لم يغادر معسكر منتخب مصر عقب مباراة أنجولا مباشرة، موضحًا أنه غادر في اليوم التالي.

أحمد جلال يكشف موقف صلاح من مباراة جنوب إفريقيا

وعن إمكانية مشاركة محمد صلاح في مواجهة جنوب إفريقيا الودية، أكد أحمد جلال أن المباراة ذات طابع تجريبي، ومن المنتظر أن تشهد منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة أساسية.

وقال: «مباراة جنوب أفريقيا تجريبية في المقام الأول، وستكون هناك فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا للتواجد في المباراة، فما الداعي لتواجد صلاح في هذه المباراة؟».

وتابع: «ومن الممكن أن نجد المهدي سليمان يُشارك بشكل أساسي في المباراة وإراحة مصطفى شوبير».

وبذلك يرى أحمد جلال أن طبيعة المباراة التجريبية قد تدفع الجهاز الفني إلى إراحة عدد من العناصر الأساسية، ومنح الفرصة للاعبين آخرين، ومن بينهم حراس المرمى، مع التأكيد على عدم وجود أزمة بين محمد صلاح وحسام حسن وفقًا لما ذكره خلال تصريحاته.

أحمد جلال الاتحاد المصري لكرة القدم حسام حسن

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