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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لدعم والدها في وعكته.. ابنة حسين الشريف تشكر أشرف زكي وأشرف طلبة

حسين الشريف
حسين الشريف
سعيد فراج

حرصت نور، ابنة الفنان حسين الشريف، على توجيه الشكر لنقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، والسكرتير العام الفنان أشرف طلبة، وذلك بعد العملية الجراحية التي خضع لها والدها مؤخرا. 

وكتبت ابنة حسين الشريف، عبر “فيسبوك”: «كل الشكر والامتنان للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأشرف طلبة، سكرتير عام النقابة، على وقفتهم ومحبتهم الصادقة تجاه والدي الفنان حسين الشريف». 

وأضافت: «أحب أشكر الأستاذ أشرف طلبة، اللي مش بس زميل وصديق عزيز لوالدي، لكنه أخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ودائمًا مواقفه بتثبت أصله ومعدنه.. شكرًا على ما تقدمونه دائمًا للفنانين، وحرصكم على دعمهم والوقوف بجانبهم، ودوركم الكبير في خدمة الفن وأهله.. ربنا يديم المحبة ويبارك فيكم دائمًا». 

حالة حسين الشريف 

وفي 22 سبتمبر الماضي، كشفت نور، ابنة الفنان حسين الشريف، تفاصيل حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي خضع لها منذ أيام في مستشفى مرسي مطروح العام.

وقالت ابنة حسين الشريف، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن والدها خضع لعملية جراحية (قدم سكري) مؤخرا، نافية ما تردد حول خضوعه لجراحة قلب مفتوح.

وأوضحت نور حسين الشريف أن حالة القلب لدى والدها متأثرة بعد العملية الجراحية، لافتة إلى أنه خرج من المستشفى وفي راحة تامة وينتظر أن يتابع مع الأطباء حالة الجرح على قدمه بعد 15 يوما من العملية الجراحية.

الحالة الصحية لـ حسين الشريف

وكانت نور ابنة الفنان حسين الشريف، نشرت صورة لوالدها بعد خضوعه لعملية جراحية، ووجهت الشكر للطاقم الطبي بعد خروج والدها من العمليات.

وكتبت ابنة حسين الشريف: «حابة أشكر كل من دعا لبابا من قلبه، وأشكر كل أصحابي واخواتي اللي واقفين وقفة رجاله بجد، وأشكر كل اهلي اللي واقفين معايا وعيلتي كل فرد فيها كان متابع».

وتابعت: «بشكر أصدقاء بابا كمان اللي كانوا معانا وبنات عمتي يوم العملية.. مش هذكر أسماء حد تماما لأن كل فرد من أهلي وعيلتي وأصحابي عارف هو عامل إيه.. بس هخص أمي اللي بجد مثال للزوجه الأصيلة الله يحفظها رغم تعبها والله واقفه مع بابا كأنها راجل بجد رغم كل التعب والحمل اللي عليها وتعب رجلها الشديد، خصوصا إن هي كمان الفتره دي كانت تعبانة جدا ومتابعة مع دكاترة.. بحبك يا أمي وبجد إنتي قدوتي بالتحمل».

وأضافت: «بشكر محافظة مطروح وبشكر المستشفى العام بجد بكل طاقم المستشفى من أول مدير المستشفى لحد دكتور أحمد شفيع، رئيس قسم الجراحة، دكتور بابا العظيم من أول يوم دخل فيه بابا المستشفى بنفس الشهر من ٨ سنين.. دكتور التخدير العظيم اللي قدر بجد يحتوي الحالة بكل تفاصيلها وكان صريح جدا معانا.. بشكر كل طاقم التمريض خصوصا إسراء شوقي ومحمد، حقيقي انتوا ملائكه مش بني آدمين بجد حفظكم الله ويسلم  اللي ربوكم».

واختتمت: «متنسوش دعواتكم لبابا بإتمام الشفاء العاجل إن شاء الله.. حبيت أشكر كل اللي حواليا بجد الفترة دي ربنا ما يوجع قلوبكم أبدا».

قدم حسين الشريف حوالي 256 عملًا في السينما والتليفزيون منذ ظهوره لأول مرة عام 1977 على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه العفاريت مع مديحة كامل، أقوى الرجال مع نور الشريف، ولعبة الانتقام مع بوسي، وفي التليفزيون قدم رأفت الهجان الجزء الأول، عفريت القرش، وكالة عطية وغيرها من الأعمال.

حسين الشريف الفنان حسين الشريف ابنة حسين الشريف

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