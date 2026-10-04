قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجار مخدرات.. القبض على شخصين غسلا 90 مليون جنيه
على غنيم: 92% زيادة في أعداد السياحة الوافدة منذ 2014.. ونستلهم من أبطال أكتوبر روح العزيمة والإصرار
زيلينسكي: سنستهدف مصافي النفط الروسية ردًا على تصعيد موسكو
الأزهر للفتوى: لا تجعلوا عقد الزواج مادةً للاستعراض وزيادة المشاهدات
اشتروا أراضي وسيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل ربع مليار جنيه
أبو العينين للجبهة الوطنية.. رئيس مجلس النواب يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب
أضرار بغرفة المحركات.. مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
بزعم تحديث البيانات.. سقوط نصاب انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
مدة العلاج أسبوع واحد .. تنبيه عاجل للمواطنين بشأن أشهر أدوية الغثيان والقيء
%11.8 ارتفاعاً في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 7 أشهر
الوصول لمفاعل ديمونا.. السجن 3 سنوات لإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران
بعد القرار العاجل من محافظ العاصمة.. الموعد النهائي لنقل معارض السيارات في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الضرائب العقارية تحسم موقف الإسكان الاجتماعي والجراجات.. وتوضح من الملزم بتقديم الإقرار

الإسكان
الإسكان
البهى عمرو

من الإسكان الاجتماعي إلى الجراجات.. تساؤلات عديدة تدور في أذهان أصحاب الوحدات العقارية حول موقفهم من الضرائب العقارية، ومن الملزم بتقديم الإقرار، ومتى تخضع الوحدة للضريبة؟.. أسئلة حسمتها مصلحة الضرائب العقارية، موضحة أن الأساس في تحديد الالتزام يرتبط بمدى صلاحية الوحدة للاستخدام وطبيعة الانتفاع بها، مع التأكيد على أن المسؤولية تقع على مالك الوحدة أو المنتفع بها.

أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بشكل أساسي بكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، موضحًا أن مسؤولية تقديم الإقرار تقع على عاتق مالك الوحدة أو المنتفع بها.

شقق الإسكان
شقق

وقال الدكتور محمد السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع أيضًا لالتزام تقديم إقرار الضرائب العقارية، موضحًا أن التعامل الضريبي يتم مع كل وحدة سكنية بصورة مستقلة، وليس مع العقار بالكامل كوحدة واحدة.

موقف الجراجات من الضريبة العقارية

 

وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن موقف الجراجات من الخضوع للضريبة يختلف بحسب طبيعة استخدامها، مشيرًا إلى أن الجراج لا يخضع للضريبة العقارية عندما يكون مخصصًا لخدمة واستخدام جميع سكان العقار.

نائب رئيس الضرائب العقارية: شقق الإسكان الاجتماعي مطالبة بتقديم إقرار الضرائب العقارية
شقق

وأضاف أن خضوع الجراج للضريبة يرتبط بطريقة الانتفاع به وطبيعة استخدامه، وهو ما يحدد موقفه وفقًا للضوابط المنظمة للضريبة العقارية.

الوجه البحري والقبلي الأعلى في تقديم الإقرارات

 

وأشار الدكتور محمد السيد إلى أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجل أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية، لافتًا إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على تقسيم أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية.

وأوضح أن هذه الخطوة تتزامن مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية، بما يساعد على تطبيق الإجراءات وفق أسس واضحة ومنظمة.

لجان لتقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية

 

وأضاف أن لجانًا متخصصة ستتولى أعمال تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، بما يسهم في تحديد الأسس اللازمة للتعامل مع الوحدات العقارية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

دعوة لأصحاب الوحدات لتقديم الإقرارات

 

وشدد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أهمية التزام أصحاب الوحدات العقارية بتقديم الإقرارات في المواعيد والإجراءات المحددة، مؤكدًا أن كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية مطالب بالالتزام بتقديم إقرار الضرائب العقارية، وفقًا للقواعد المعمول بها.

وأكد أن الالتزام بتقديم الإقرار يمثل خطوة أساسية في التعامل مع المصلحة، خاصة مع استمرار أعمال حصر وتقييم الوحدات العقارية وتحديد قيمتها وفقًا للضوابط المنظمة.

الإسكان الاجتماعي الضرائب العقارية مصلحة الضرائب الجراجات الوحدات العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات

السياح

«السياحيين»: مصر تستهدف 22 مليون سائح في 2026 وتوسع برامجها لفتح أسواق جديدة

أشرف سنجر - خبير السياسات الدولية

أشرف سنجر: منتدى العلمين نقلة نوعية في تطوير الرؤية المصرية تجاه أفريقيا

بالصور

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد