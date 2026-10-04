النواب يبدأ دور الانعقاد الثاني.. انطلاق الجلسة العامة لحسم تشكيل اللجان

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، في مستهل يوم برلماني يتضمن 3 جلسات عامة مخصصة لاستكمال إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وتتجه أنظار المجلس خلال جلسات اليوم إلى استكمال التشكيل التنظيمي للجان النوعية، تمهيدًا لانطلاق أعمالها في الملفات التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الجديد.

البداية بإعلان قوائم اللجان

وتشهد الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، مع فتح المجال أمام أعضاء المجلس لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، وفقًا للإجراءات الواردة في جدول أعمال المجلس.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لمراجعة القوائم قبل اعتمادها في صورتها النهائية.

الجلسة الثانية.. القوائم في صورتها النهائية

ومن المقرر أن تتضمن الجلسة الثانية إعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، وذلك بعد بحث الاقتراحات والاعتراضات التي يقدمها أعضاء المجلس بشأن التشكيلات المقترحة.

الجلسة الثالثة تحسم انتخابات مكاتب اللجان

وتختتم جلسات اليوم بإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية، لاستكمال الهيكل التنظيمي للجان وبدء عملها بصورة رسمية خلال دور الانعقاد الحالي.

تمهيد لانطلاق العمل التشريعي والرقابي

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال البناء التنظيمي لمجلس النواب، بما يمهد أمام اللجان النوعية لمباشرة اختصاصاتها في مناقشة مشروعات القوانين، وممارسة أدوات الرقابة البرلمانية، وبحث الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني.