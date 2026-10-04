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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة ابتدائي باليوم.. شاهد

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم
معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم
علا محمد

شهدت إحدى مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الفيوم واقعة أثارت حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعرّض طفل للضرب بالعصا داخل المدرسة.


الطفل يستغيث أثناء الواقعة

وظهر الطفل خلال مقطع الفيديو وهو يتعرض للضرب من جانب مُعلمة مستخدمة العصا فيما بدا عليه الخوف والاستغاثة حيث ردد الطفل خلال الواقعة «أنا آسف والله كفاية والله» في محاولة منه لإيقاف الضرب الواقع عليه من شدة الألم والخوف».


تداول الفيديو يثير حالة من الجدل

وأثار مقطع الفيديو المتداول حالة من الغضب والجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع ظهور طفل في المرحلة الابتدائية خلال الواقعة وهو يستغيث بالمُعلّمة ويطلب منها التوقف عن ضربه.


مطالب بالتحقيق في الواقعة

وطالب متداولو مقطع الفيديو بضرورة الوقوف على ملابسات الواقعة والتحقق من تفاصيل ما ظهر في الفيديو واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها وفقًا للقواعد المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية وتأتي الواقعة في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب داخل المدارس والحفاظ على سلامتهم ومنع أي صور من صور العنف أو التعدي عليهم ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن اسم المدرسة أو اسم المُعلّمة أو الطفل كما لم يتم توضيح توقيت تصوير الواقعة أو ملابساتها بشكل كامل ويترقب أولياء الأمور والطلاب الكشف عن حقيقة الواقعة من خلال الجهات التعليمية المختصة واتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد في مقطع الفيديو المتداول مع التأكيد على أهمية التحقق من كافة التفاصيل قبل إصدار أي أحكام بشأن الواقعة أو أطرافها.

إحدى مدارس المرحلة الابتدائية محافظة الفيوم واقعة أثارت مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي المدرسة الطفل يستغيث

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