بتكلفة 16.7 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تفتتح مدرسة السلام الإعدادية بـ«الخارجة»

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مدرسة السلام الإعدادية المشتركة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والمهندسة ايمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وجهاد متولى رئيس المركز ، وعبدالرحمن محمد عبداللطيف مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بصيط مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الأعمال المنفذة، والتي شملت الإحلال الكلي للمدرسة وفقًا للاشتراطات والمواصفات المعتمدة بتكلفة إجمالية بلغت 16.7 مليون جنيه حيث يتكون المشروع من مبنى مدرسي قائم على مساحة 5210م٢ تضم 4 طوابق.

وأكدت المحافظ أن الارتقاء بالمنشآت التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومتكاملة للطلاب يمثلان أحد المحاور الأساسية لخطة المحافظة في دعم منظومة التعليم، ورفع كفاءة المدارس بمختلف مراكزها، مضيفة بأن ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة يأتي امتدادًا لمسيرة البناء والتعمير التي ارتبطت بتاريخ وصول أول قوافل التعمير، وتجسيدًا لاستمرار جهود الدولة في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.