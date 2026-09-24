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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد فيديو متداول.. وزيرة التضامن تتدخل لإنهاء مشكلة دعم مواطن من ذوي الإعاقة بالإسكندرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة فحص وبحث الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن شكوى أحد المواطنين من ذوي الإعاقة بمحافظة الإسكندرية، من حاملي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بشأن توقف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» المقرر له.

 أسباب توقف الدعم النقدي

وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ببحث شكوى المواطن، والوقوف على أسباب توقف الدعم النقدي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى بصورة عاجلة.

وقامت الإدارة الاجتماعية المختصة بالتواصل مع المواطن ومساعدته في استيفاء وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، بما يضمن استكمال موقفه والاستفادة من الدعم النقدي المستحق له.

 اصطحاب المواطن إلى إحدى ماكينات الصراف الآلي

كما تم اصطحاب المواطن إلى إحدى ماكينات الصراف الآلي، حيث تمكن من صرف الدعم النقدي المستحق عن الشهر الجاري، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي حرصها على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات والمساعدات المستحقة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وزيرة التضامن الاجتماعي الفيديو المتداول التواصل الاجتماعي شكوى ذوي الإعاقة بطاقة إثبات الإعاقة المواطن

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