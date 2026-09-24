خالد الجندي: كل صور الانحراف في المجتمع تقف وراءها حالة من غياب الوعي.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الوعي يمثل الأساس الذي تقوم عليه الأمم وتنهض به الحضارات، مشددًا على أنه الفارق الحقيقي بين الإنسان المسؤول وغير المسؤول، بل وبين الإنسان وغيره.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، إن “الوعي هو الذي يحدد المسؤولية الأدبية والمكانة الاجتماعية والمسؤولية القانونية”، موضحًا أن غيابه يقود إلى الفوضى والانحراف، معتبرًا أن “عدم الوعي هو مصيبة الأمم وكارثة المجتمعات”.

الوعي في القرآن

وأضاف، أن القرآن الكريم جعل قضيته الأساسية هي الوعي والاستيعاب، مستشهدًا بقوله- تعالى-: “وتعيها أذن واعية”، موضحًا أن المقصود هو الفهم والإدراك الكامل للأمور.

وأشار إلى أن كل صور الانحراف في المجتمع تقف وراءها حالة من غياب الوعي، قائلاً: “كل جريمة ستجد وراءها عدم وعي، وكل خيانة ستجد وراءها عدم وعي، وكل فشل في الحياة ستجد وراءه عدم وعي”.

وشدد على أن الوعي ليس من كماليات الحياة، بل من ضرورياتها، موضحًا أن التحذيرات اليومية التي يستخدمها الناس مثل “إوعى” تعكس أهمية الوعي في تجنب الأخطار، سواء في الصحة أو السلوك أو التعاملات القانونية.

وتساءل الجندي عما إذا كان المدخن أو المرتشي يمتلك وعيًا حقيقيًا بعواقب أفعاله، مؤكدًا أن الرشوة لا تقتصر أضرارها على صاحبها، بل تمتد إلى أسرته وأبنائه، وتعرضهم لمشكلات اجتماعية ونفسية خطيرة.

كما حذر من السلوكيات غير الأخلاقية والعلاقات المشبوهة، مؤكدًا أن عواقبها قد تكون مدمرة عند انكشافها، داعيًا إلى التوبة وعدم التمادي في الخطأ.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الإنسان الواعي هو القادر على حماية نفسه وأسرته ومجتمعه، مشددًا على أن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد الانحراف والفساد.

