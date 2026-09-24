الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر

قررت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر، وحتى إشعار آخر.

الحظر الأمريكي

وأكدت الهيئة أن قرار التعليق جاء بناء على "الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف الدول".

استقاء المعلومات من المصادر الرسمية

وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها، لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بين البلدين.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المسافرين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.