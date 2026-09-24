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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من عمار الحكيم لبحث تطورات العراق والمنطقة

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من عمار الحكيم لبحث تطورات العراق والمنطقة
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من عمار الحكيم لبحث تطورات العراق والمنطقة
فرناس حفظي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم اتصالاً هاتفياً من  عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي.

أعرب السيد عمار الحكيم عن تقديره خلال الاتصال للقاء لتشرفه مؤخراً بلقاء  بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي استمع خلاله إلى رؤية سيادته الحكيمة بشأن سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة الحفاظ على أمن العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، والتأكيد على موقف مصر الثابت في دعم العراق وجهوده في تحقيق التنمية والازدهار.

وشهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى رؤية السيد عمار الحكيم لمستجدات المشهد العراقي والتطورات في المنطقة.  وتم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وصون سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي العراق

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