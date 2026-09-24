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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك بوست: الجيش الأمريكي نشر أسلحة ليزر لتدمير البنية التحتية الإيرانية في مضيق هرمز

نيويورك بوست"
نيويورك بوست"
أ ش أ

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" اليوم الخميس بأن الجيش الأمريكي نشر أسلحة ليزر تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتدمير منشآت وبنى تحتية تكنولوجية ، من بينها طائرات مسيرة هجومية وصواريخ كروز، في منطقة مضيق هرمز.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصادر، أن استخدام هذه الأسلحة ساعد الجيش الأمريكي على خفض تكاليف العمليات، مشيرة إلى أن وزارة الحرب الأمريكية أكدت أن تكلفة استخدام الليزر أقل بكثير من تكلفة الأسلحة الحركية الأكثر كلفة، مثل الصواريخ.

وأوضحت التقارير أن مشغلي أنظمة الليزر يستخدمون وحدة تحكم معدلة لأجهزة ألعاب "إكس بوكس" لتوجيه الأسلحة، وهو ما وصفه جاريد كيلر، مؤلف نشرة متخصصة في تكنولوجيا أسلحة الليزر، بأنه يجعل تشغيل هذه الأنظمة المتقدمة قريبًا من استخدام ألعاب الفيديو.

وأضاف كيلر أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث حضر عرضًا توضيحيًا لنظام الأسلحة في يونيو الماضي، وتمكن خلاله من استخدام وحدة التحكم وإسقاط طائرة مسيرة بعد تلقي تدريب استغرق، بحسب كيلر، بضع دقائق فقط.

وسلطت الصحيفة الضوء على آلية عمل الأسلحة مشيرة إلى أنها تعمل بفكرة تحويل الطاقة من المولدات أو حزم البطاريات إلى جزيئات ضوئية (فوتونات) تتركز في شعاع واحد غير مرئي بالعين المجردة ولا يُرى إلا تحت الأشعة تحت الحمراء، ليعمل على صهر الهدف أو تفجيره، مشيرة إلى أنه تم استخدامها أيضا عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.

نيويورك بوست الجيش الأمريكي أسلحة ليزر

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