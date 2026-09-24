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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعلن إصابة كوناتي ويكشف طبيعة حالته

إبراهيما كوناتي
إبراهيما كوناتي
حمزة شعيب

 

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، تفاصيل إصابة مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي عاد إلى العاصمة الإسبانية بعد مغادرة معسكر منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كوناتي أكدت إصابته في الرباط الجانبي لساقه اليمنى، مشيرًا إلى أن تطورات حالته وموعد عودته للمشاركة مع الفريق سيتم تحديدهما وفقًا لعملية التعافي.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق مغادرة كوناتي لمعسكر المنتخب، بعدما شعر بآلام في الركبة اليمنى خلال التدريبات، قبل أن تؤكد الفحوصات إصابته بالتواء بسيط.

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب المدافع الفرنسي، فيما تشير التقارير الأولية إلى أن الإصابة ليست خطيرة، مع انتظار تطور حالته خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يستأنف ريال مدريد مبارياته بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة فياريال يوم 10 أكتوبر المقبل، وسط ترقب لموقف كوناتي من المشاركة في اللقاء.

وتأتي إصابة كوناتي في ظل وجود عدد من اللاعبين المصابين داخل صفوف ريال مدريد، من بينهم فيديريكو فالفيردي، الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد إبراهيما كوناتي الدوري الإسباني

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