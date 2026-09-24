محمد وفائي يلتقي مارسيل كولر مجددا في زيورخ ويستعيد ذكريات الأهلي

شارك محمد وفائي، طبيب العلاج الطبيعي السابق بالنادي الأهلي، صورة تجمعه بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق، خلال تواجدهما في مدينة زيورخ السويسرية.

وعبر وفائي عن سعادته الكبيرة بلقاء كولر مجددًا، مؤكدًا أن اللقاء أعاد إليه ذكريات السنوات التي جمعتهما داخل النادي الأهلي.

وكتب محمد وفائي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «كان من دواعي سروري حقًا، وشعورًا مميزًا للغاية، أن ألتقي بالمدرب مارسيل كولر مجددًا هنا في زيورخ».

وأضاف: «لم أره منذ فترة طويلة، منذ السنوات الرائعة التي قضيناها معًا في النادي الأهلي. كانت سنوات لا تُنسى حقًا، مليئة بالذكريات الجميلة، والعمل الشاق، والتحديات، والإنجازات».

وتابع: «كنت سعيدًا للغاية برؤيته مرة أخرى وباللقاء الرائع الذي جمعنا. كما كان من الرائع أن ألتقي مجددًا بباقي أفراد الجهاز الفني والفريق».

وأردف وفائي: «بعض الأشخاص الذين تعمل معهم يصبحون جزءًا من رحلتك، ويظلون جزءًا من ذكرياتك إلى الأبد».

واختتم طبيب العلاج الطبيعي السابق بالأهلي رسالته إلى كولر، قائلًا: «سعيد جدًا برؤيتك من جديد يا كابتن مارسيل، وأتمنى لك وللفريق بأكمله المزيد من النجاح والتوفيق»، مضيفًا: «ذكريات عظيمة.. أشخاص رائعون.. وأوقات لا تُنسى في النادي الأهلي».