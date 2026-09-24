قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يحسم الجدل حول استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر
وزير الخارجية: دعم الدول يبدأ من أولوياتها الوطنية وبناء مؤسساتها
حسام حسن يعلن جاهزية منتخب مصر لمواجهة أنجولا.. ويؤكد: لا نعترف بالأعذار
رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟
بعد تثبيت الفائدة في مصر.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
طقس الجمعة في مصر.. أمطار ورياح ودرجة الحرارة 32 بالقاهرة
وزارة البترول: لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن الأسعار
بريطانيا تعلن تقديم حزمة دعم بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني لقطاع غزة
تامر مدكور رئيسا للهيئة العامة للتأمين الصحي القديم
منشورات مزيفة.. وزارة البترول تحسم الجدل حول زيادة الأسعار
مجتمع الأعمال الأمريكي يحذر ترامب من حظر تصدير الديزل
ملامح تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا.. صلاح ومرموش يقودان الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد وفائي يلتقي مارسيل كولر مجددا في زيورخ ويستعيد ذكريات الأهلي

محمد وفائي يلتقي مارسيل كولر
محمد وفائي يلتقي مارسيل كولر
يارا أمين

شارك محمد وفائي، طبيب العلاج الطبيعي السابق بالنادي الأهلي، صورة تجمعه بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق، خلال تواجدهما في مدينة زيورخ السويسرية.

وعبر وفائي عن سعادته الكبيرة بلقاء كولر مجددًا، مؤكدًا أن اللقاء أعاد إليه ذكريات السنوات التي جمعتهما داخل النادي الأهلي.

وكتب محمد وفائي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «كان من دواعي سروري حقًا، وشعورًا مميزًا للغاية، أن ألتقي بالمدرب مارسيل كولر مجددًا هنا في زيورخ».

وأضاف: «لم أره منذ فترة طويلة، منذ السنوات الرائعة التي قضيناها معًا في النادي الأهلي. كانت سنوات لا تُنسى حقًا، مليئة بالذكريات الجميلة، والعمل الشاق، والتحديات، والإنجازات».

وتابع: «كنت سعيدًا للغاية برؤيته مرة أخرى وباللقاء الرائع الذي جمعنا. كما كان من الرائع أن ألتقي مجددًا بباقي أفراد الجهاز الفني والفريق».

وأردف وفائي: «بعض الأشخاص الذين تعمل معهم يصبحون جزءًا من رحلتك، ويظلون جزءًا من ذكرياتك إلى الأبد».

واختتم طبيب العلاج الطبيعي السابق بالأهلي رسالته إلى كولر، قائلًا: «سعيد جدًا برؤيتك من جديد يا كابتن مارسيل، وأتمنى لك وللفريق بأكمله المزيد من النجاح والتوفيق»، مضيفًا: «ذكريات عظيمة.. أشخاص رائعون.. وأوقات لا تُنسى في النادي الأهلي».

محمد وفائي النادي الأهلي مارسيل كولر الأهلي إنستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

أرشيفية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

حسام عبد المجيد

غير صحيح.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة منعه من اللعب لأي نادٍ مصري غير الزمالك

ترشيحاتنا

سكان إقليم تيجراي يتسوقون الأدوات المنزلية- صورة أرشيفية

تعليق الرحلات إلى لاليبيلا الإثيوبية المقدسة مع اتساع رقعة القتال في تيجراي

مضيق هرمز

رويترز: أمريكا وإيران تبحثان اتفاقا مرحليا.. فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار

قاليباف

قاليباف للشعب الأمريكي: يجدر بكم إقامة حفلا.. فالأوضاع ستزداد سوءا

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد