بعد انتقال محمد صلاح.. ارتفاع السياح المصريين في طرابزون 55%

شهدت مدينة طرابزون التركية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح المصريين، بالتزامن مع انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور خلال شهر أغسطس الماضي.

ووفقًا لبيانات مديرية الثقافة والسياحة في طرابزون، ارتفع عدد الزوار المصريين المقيمين في المدينة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 إلى 5558 زائرًا، مقابل 4450 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 25%.

وكانت الزيادة أكثر وضوحًا خلال شهر أغسطس، بعدما ارتفع عدد الزوار المصريين من 1151 إلى 1788 زائرًا، بنسبة نمو بلغت 55% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت تقارير تركية إلى أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور ساهم في زيادة التعريف بالمدينة داخل مصر، خاصة مع انتشار صور ومقاطع للنجم المصري خلال زيارته عددًا من المناطق وتذوقه الأطعمة المحلية.

وقال تامر أردوغان، مدير الثقافة والسياحة في طرابزون، إن انتقال صلاح إلى طرابزون سبور ساهم في زيادة اهتمام المصريين بالمدينة، مؤكدًا رغبة المسؤولين في استثمار هذا الاهتمام لجذب المزيد من السياح المصريين.

وتزامن ذلك مع إطلاق رحلات طيران عارض مباشرة بين القاهرة وطرابزون، ما عزز سهولة السفر بين المدينتين ودعم حركة السياحة المصرية إلى المدينة التركية.