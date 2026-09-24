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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

15 فائزا.. أحمد العوضي يكشف سؤال مسابقته الجديدة عن سلطان الديب

العوضي
العوضي
يارا أمين

كشف الفنان أحمد العوضي عن سؤال مسابقته الجديدة لجمهوره، والتي أعلن خلالها عن اختيار 15 فائزًا، على أن يكون السؤال متعلقًا بمسلسله المقبل «سلطان الديب»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

ونشر العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» سؤال المسابقة، قائلًا: «مسلسلي المقبل سلطان الديب.. سلطان من أنهي جهة؟.. ابن الناصرية ولا ابن حلوان؟»، ليفتح الباب أمام جمهوره للمشاركة في المسابقة ومحاولة الوصول إلى الإجابة الصحيحة

وروج الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر أحمد العوضي صورة تحمل اسم المسلسل، وكتب عليها: «سلطان الديب.. رمضان 2027 بعون الله»، في إشارة إلى استعداده للمنافسة في الموسم الدرامي المقبل.

ويأتي مسلسل «سلطان الديب» ضمن الأعمال التي يستعد أحمد العوضي لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

الفنان أحمد العوضي سلطان الديب فيسبوك مسلسل سلطان الديب احمد العوضي

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