زينة تتألق بإطلالة راقية خلال تكريمها وتوجه رسالة مؤثرة لعائلتها

خطفت الفنانة زينة الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حفل تكريمها، حيث ظهرت بفستان أسود طويل جمع بين الأناقة والطابع الأنثوي، بتصميم محدد للقوام مع تفاصيل من الدانتيل في الجزء العلوي، وتفاصيل شفافة من قماش التول في الجزء السفلي من الفستان.

واعتمدت زينة على إطلالة بسيطة وأنيقة، ونسقت الفستان مع حذاء بكعب عالٍ باللون الذهبي، بالإضافة إلى مجموعة من الإكسسوارات الناعمة، فيما اختارت ترك شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة بسيطة أبرزت ملامحها.

وظهرت زينة خلال فعاليات التكريم وهي تحمل درع الجائزة، وتلتقط عددًا من الصور على المسرح، وسط أجواء احتفالية احتفاءً بمسيرتها الفنية وما قدمته من أعمال خلال الفترة الماضية.

وشاركت زينة مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على توجيه رسالة خاصة لعائلتها، مؤكدة أن نجاحها يجعلها أكثر تقديرًا لقيمة أسرتها ودورها في حياتها.

وعلقت زينة على الصور: «كلما زاد نجاحي، زاد تقديري لقيمة عائلتي، وأدركت أنهم السبب الحقيقي وراء هذا النجاح. اللهم احفظ عائلتي وبارك لي فيها».