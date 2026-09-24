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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرح شعبان لصدى البلد: بحب بقلبي أكتر.. وتكشف عن مواصفات شريك حياتها |فيديو

الإعلامية فرح شعبان
الإعلامية فرح شعبان
أوركيد سامي

تحدثت الإعلامية فرح شعبان، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، عن حضورها العرض الخاص لفيلم «شيش دو »، كاشفة عن حماسها لمشاهدة العمل ولقاء أبطاله وصناعه، كما تطرقت إلى إمكانية خوضها تجربة التمثيل، ومواصفات شريك حياتها المثالي، إلى جانب حديثها عن الأمومة وعملها في مجال الإعلام.

وأكدت فرح شعبان خلال اللقاء أنها من محبي السينما ومشاهدة الأفلام، معربة عن سعادتها وحماسها لحضور العرض الخاص لفيلم «شيش دو »، قائلة إنها تحب متابعة الأعمال السينمائية، كما تنتظر مشاهدة الفيلم والتعرف على أجوائه ولقاء أبطال وصناع العمل.

فرح شعبان تكشف موقفها من دخول عالم التمثيل

وعن إمكانية خوضها تجربة التمثيل، خاصة مع اتجاه عدد من الإعلاميين إلى المشاركة في الأعمال الفنية، أوضحت فرح شعبان أنها لا تمانع في دخول مجال التمثيل، مشيرة إلى أنها قد توافق على خوض التجربة إذا عُرضت عليها أدوار وأعمال جيدة.

وأكدت أن جودة الدور والعمل ستكون عاملًا أساسيًا بالنسبة لها في اتخاذ قرار المشاركة، موضحة أنها منفتحة على فكرة دخول مجال الفن إذا وجدت العمل المناسب الذي يشجعها على خوض التجربة.

الأمومة تحتل المرتبة الأولى في حياة فرح شعبان

وتحدثت فرح شعبان أيضًا عن حياتها الشخصية ومواصفات شريك الحياة المثالي بالنسبة لها، موضحة أن التفاهم والقبول بين الطرفين من أهم الأمور التي تبحث عنها في العلاقة.

وأشارت إلى أنها تفضل أن يتمتع شريك حياتها بالحنية والرومانسية، مؤكدة أن هناك شرطًا أساسيًا بالنسبة لها، وهو أن يكون ابنها في المرتبة الأولى في حياتها.

وكشفت فرح شعبان أن الأمومة كانت حلمًا بالنسبة لها، وأنها تحرص دائمًا على تحقيق التوازن بين دورها كأم وبين عملها في مجال الإعلام، خاصة مع ارتباطها الشديد بعملها ومسؤولياتها المهنية.

فرح شعبان: الإعلام أكثر شيء أحبه

وعن عملها في مجال الإعلام، أكدت فرح شعبان أن تقديم البرامج والإعلام من أكثر الأشياء التي تحبها، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل المستمر مع الجمهور وحب الناس لها.

وأوضحت أنها تستمتع بتجربة التقديم، كما تعتبر تفاعل الجمهور معها من الأمور التي تمنحها شعورًا بالسعادة، مؤكدة ارتباطها بالمجال الإعلامي وحرصها على الاستمرار فيه.

توضيح بشأن نصائحها للسيدات

كما حرصت فرح شعبان خلال حديثها على توضيح موقفها من النصائح التي توجهها للسيدات عبر ظهورها الإعلامي  مؤكدة أن حديثها لا يكون موجهًا إلى شخص بعينه.

وقالت إن النصائح التي تقدمها للمرأة تأتي من رغبتها في توجيه رسائل ونصائح للسيدات بشكل عام، موضحة أن كلامها يكون نابعًا من القلب، وهدفه أن يصل من القلب إلى القلب، دون أن تقصد به أي شخص من قريب أو بعيد.

وشددت على أنها تحب أن يكون هذا الأمر واضحًا للجمهور، خاصة عندما تتحدث عن موضوعات تخص المرأة أو العلاقات والحياة الشخصية.

فرح شعبان: بحب بقلبي أكتر

وعن طبيعة شخصيتها في الحب، وما إذا كانت تميل إلى استخدام القلب أم العقل، كشفت فرح شعبان أنها تميل إلى الحب بالقلب أكثر، مؤكدة أنها شخصية تحب الحب وتقدر المشاعر الإنسانية.

ولم تقتصر مشاعرها على العلاقات العاطفية فقط، بل أشارت إلى أنها تحب أصدقاءها أيضًا وتهتم بهم، وهو ما يعكس طبيعتها التي تميل إلى التعبير عن مشاعرها والاهتمام بالأشخاص المقربين منها.

وتأتي تصريحات فرح شعبان خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «شيش دو »، حيث تحدثت عن عدد من الجوانب المتعلقة بحياتها المهنية والشخصية، بداية من حبها للسينما وحماسها لمتابعة الفيلم، مرورًا بإمكانية خوض تجربة التمثيل، وصولًا إلى حديثها عن الأمومة والإعلام والحب وعلاقتها بالجمهور.

https://youtube.com/shorts/6P0KiIRxDyA?si=kGUzaPJUdy1OLkWn

الإعلامية فرح شعبان اخبار الفن نجوم الفن

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