من داخل منزلها إلى قفص الاتهام.. كيف انتهت واقعة هـ.تك عر.ض طفلة في البساتين؟

لم تكن الطفلة تتوقع أن تتحول لحظات وجودها داخل دورة المياه بمنزلها في منطقة البساتين إلى واقعة تنتهي داخل أروقة المحاكم، بعدما اتهمت النيابة العامة شابًا يبلغ من العمر 30 عامًا بالتعدي على خصوصيتها وانتهاك حيائها.

بدأت القصة عندما تواجدت المجني عليها، وهي طفلة لم تبلغ 18 عامًا، داخل دورة المياه الخاصة بمسكنها أثناء استحمامها، ليفاجئها المتهم، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة، بفتح الشراع المطل على دورة المياه، وتعمد النظر إليها.

وبحسب الاتهام، لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أسندت النيابة العامة إلى المتهم دخوله العقار محل وجود الطفلة بقصد ارتكاب الجريمة، معتبرة أن ما صدر عنه يمثل هتكًا لعرضها وفعلًا خادشًا لحيائها.

عقب اكتشاف الواقعة، بدأت جهات التحقيق فحص ملابساتها والاستماع إلى أقوال أطرافها، وانتهت النيابة العامة إلى توجيه الاتهام إلى المتهم، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.



وأُسندت القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه.



وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة أول درجة حكمها حضوريًا في 15 يونيو 2026، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وتقدير مبلغ 500 جنيه أتعابًا للمحامي المنتدب.

لكن الحكم لم يكن نهاية القصة، إذ لجأ المتهم إلى طريق الاستئناف، مطالبًا بإعادة النظر في العقوبة الصادرة بحقه.

وعادت القضية إلى محكمة جنايات مستأنف البساتين، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عمر الشريف علي الشريف، وعضوية المستشارين أيمن فرحات سيد وعلي إبراهيم عمارة، وأمانة سر عادل الشيخ.



وبعد نظر الاستئناف، انتهت المحكمة إلى تخفيف العقوبة المقضي بها من السجن المشدد 7 سنوات إلى الحبس لمدة سنة واحدة، لتسدل بذلك الستار على مرحلة الاستئناف في القضية.