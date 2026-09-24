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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يعود للمشهد.. هل يشهد دور الانعقاد الثاني تغييرات في اللجان؟

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

يستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وسط ترقب لموعد استئناف الجلسات وملامح الأجندة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع احتمالية إجراء تغييرات في تشكيل عدد من اللجان النوعية.

وتشير التوقعات البرلمانية إلى أن انطلاق جلسات دور الانعقاد الجديد قد يكون يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر، وهو الموعد الذي يتزامن مع الخميس الأول من الشهر، وفقًا للموعد المحدد دستوريًا لبدء دور الانعقاد السنوي لمجلس النواب.

المادة 115 تحسم موعد انعقاد البرلمان

ويأتي تحديد موعد بدء دور الانعقاد في ضوء المادة 115 من الدستور، التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

كما حدد الدستور الخميس الأول من أكتوبر موعدًا لاجتماع المجلس بحكم الدستور حال عدم صدور دعوة رئاسية بالانعقاد قبل هذا الموعد.

ويمنح النص الدستوري رئيس الجمهورية صلاحية دعوة مجلس النواب للانعقاد في موعد يسبق الخميس الأول من أكتوبر، وهو ما يتيح تحديد موعد بدء دور الانعقاد قبل الموعد الدستوري المحدد.

تغييرات محتملة في اللجان النوعية

ومع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الثاني، تترقب الأوساط البرلمانية أيضًا ما قد تشهده اللجان النوعية من تغييرات في تشكيلاتها، خاصة أن انتخابات هيئات مكاتب اللجان وإعادة تشكيلها تعد من الإجراءات المرتبطة ببداية أدوار الانعقاد.

وفي هذا السياق، أكد النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تشكيل اللجان النوعية قابل للتغيير مع بداية كل دور انعقاد، مشيرًا إلى أن إجراء تغييرات في تشكيل بعض اللجان خلال دور الانعقاد الثاني يظل أمرًا واردًا.

مجدي مرشد: التغييرات واردة والتوافق يحسم التفاصيل

وأوضح وكيل لجنة الصحة أنه لا يمتلك معلومات محددة بشأن اللجان التي قد تشهد تغييرات في تشكيلها خلال دور الانعقاد الجديد، لافتًا إلى أن الأمر يرتبط بما يتم التوافق عليه قبل إجراء الانتخابات.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع قرب انطلاق جلسات دور الانعقاد الثاني، سواء فيما يتعلق بالموعد الرسمي للجلسة الافتتاحية أو تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، إلى جانب أولويات الأجندة التشريعية والرقابية للمجلس خلال الفترة المقبلة.

الفصل التشريعي الثالث مجلس النواب انعقاد البرلمان

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