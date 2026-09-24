الوفد يحسم تشكيلات لجان الحزب في 24 محافظة.. واعتماد اللجان النوعية المتخصصة

أنهى المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، اعتماد التشكيلات النهائية للجان المركزية في الأقسام والمراكز، إلى جانب هيئات مكاتب اللجان العامة للشباب واللجان العامة لسيدات الوفد في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وشملت التشكيلات محافظات: القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، الأقصر، قنا، أسوان، الغربية، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، سوهاج، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، كفر الشيخ، بني سويف، الوادي الجديد، دمياط، السويس، وجنوب سيناء.

إرجاء تشكيلات الشباب والسيدات في 3 محافظات

وأوضح المكتب التنفيذي أنه تقرر، فيما يتعلق بمحافظات الإسكندرية والشرقية وبورسعيد، إرجاء تشكيل هيئتي مكتب اللجنة العامة للشباب واللجنة العامة لسيدات الوفد، إلى حين الانتهاء من انتخابات الهيئة العليا الجديدة في تلك المحافظات.

وأكد أن استكمال هذه التشكيلات سيتم وفق الإجراءات التنظيمية المقررة عقب انتهاء الانتخابات المشار إليها.

اعتماد اللجان النوعية المتخصصة بالحزب

وفي سياق متصل، اعتمدت الهيئة العليا لحزب الوفد، خلال جلستها المنعقدة في 19 سبتمبر 2026، تشكيلات اللجان النوعية المتخصصة بالحزب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للجان الحزب وتعزيز عمل اللجان المتخصصة.

المنيا والجيزة على جدول أعمال المكتب التنفيذي

ومن المقرر أن يبحث المكتب التنفيذي في جلسته المقبلة تشكيلات لجان محافظتي المنيا والجيزة، تمهيدًا لاستكمال باقي التشكيلات التنظيمية.

كما سيتم نشر جميع اللجان المكونة للهيئة الوفدية عقب اعتماد تشكيلات المحافظتين المشار إليهما.