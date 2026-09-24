"الشباب والرياضة" تبدأ استقبال الوفود العربية المشاركة في "سفينة النيل للشباب العربي" بالأقصر

استقبلت وزارة الشباب والرياضة وفود المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة ليبيا، بمدينة الأقصر، للمشاركة في فعاليات مشروع "سفينة النيل للشباب العربي"، الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المقبل، بمحافظتي الأقصر وأسوان، بمشاركة وفود من 12دولة عربية.

وتأتي فعاليات المشروع في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين الشباب العربي، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعارف وتبادل الثقافات والخبرات والتجارب، بما يعزز جسور التواصل بين شباب الدول العربية.

ويتضمن برنامج "سفينة النيل للشباب العربي" مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، من بينها ورش عمل وجلسات حوارية حول الثقافة والمحتوى الإعلامي العربي، ودور الشباب في صناعة محتوى هادف يعكس الهوية والثقافة العربية، إلى جانب لقاءات شبابية لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين من مختلف الدول العربية.

كما يشمل البرنامج تنظيم عدد من الزيارات والجولات السياحية والثقافية للتعرف على الحضارة المصرية وأبرز معالمها التاريخية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية التي تتيح للمشاركين التفاعل والتعارف في أجواء شبابية مميزة.