وزير الصناعة يتفقد مصنعي «بيرلا كربون» و«بروميتيون» لإنتاج الكربون الأسود وإطارات الشاحنات بالعامرية

تفقد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، يرافقه محافظ الإسكندرية المهندس/ أيمن عطية، مصنعي شركة «بيرلا كربون مصر» لإنتاج الكربون الأسود، وشركة «بروميتيون للإطارات إيجيبت» المتخصصة في إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات، بمنطقة العامرية الصناعية، وذلك في مستهل جولته بمحافظة الإسكندرية، للوقوف على سير العملية الإنتاجية، والتعرف على أحدث خطوط ومعدات الإنتاج، ومتابعة جهود الشركتين في مجالات تعميق التصنيع المحلي والاستدامة والتصدير.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، واللواء/ إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتورة/ نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة.

واستهل وزير الصناعة جولته بتفقد مصنع شركة «بيرلا كربون مصر»، المقام على مساحة 165 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 526 مليون دولار، ورأس مال 16 مليون دولار، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 250 ألف طن سنويًا من الكربون الأسود، فيما تصدر الشركة ما لا يقل عن 80% من إنتاجها إلى أكثر من 27 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتورة/ سماح شوقي، العضو المنتدب ورئيس الشركة، حيث تفقد الوزير معرضًا مصغرًا لنماذج من معدات التصنيع، ومعمل الجودة، وخمسة خطوط للإنتاج، وغرف التحكم والتشغيل، ومنطقة المفاعلات، ومحطة تحميل الحاويات.

واستمع الوزير إلى شرح من مسؤولي الشركة حول تاريخ تأسيس «بيرلا كربون مصر» عام 1994، باعتبارها أول منشأة لتصنيع الكربون الأسود في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما تعد إحدى كبرى الشركات المصنعة والموردة للكربون الأسود عالي الجودة عالميًا، وواحدة من أكبر المصانع التابعة لمؤسسة «بيرلا كربون» العالمية، وتسهم حاليًا بنحو 8% إلى 10% من إجمالي الإنتاج العالمي لمجموعة شركات بيرلا كربون.

وأكد المهندس/ خالد هاشم أن صناعة الكربون الأسود تعد من الصناعات الكيماوية الوسيطة والمغذية ذات الأهمية الاستراتيجية في منظومة التصنيع المحلي، باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لعدد من القطاعات الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها صناعة إطارات السيارات، والمنتجات المطاطية، والبلاستيك، والأحبار، والدهانات.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق صناعة الكربون الأسود وزيادة إنتاجها والمكون المحلي بها، وفق أعلى المعايير البيئية والتكنولوجية العالمية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، إلى جانب دعم قدرات الشركات على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة «بروميتيون للإطارات إيجيبت» المتخصصة في إنتاج إطارات الشاحنات والحافلات، والمقام على مساحة 300 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1.2 مليون إطار سنويًا، فيما تصدر الشركة أكثر من 70% من إنتاجها إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر نحو 2154 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكان في استقبال الوزير فرانشيسكو أنتوناتشي، الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة بروميتيون إيجيبت، والمهندس/ أحمد الزواوي، مدير عام المصانع، حيث تفقد الوزير مبنى البحوث والتطوير، ومعمل السلك، ومعمل الكيمياء، وخطوط الخلط والتجهيز، وماكينة بناء الإطار، ومبنى الكباسات.

واستمع الوزير إلى عرض حول نشاط الشركة التي تأسست في مصر عام 2016، وتعد حاليًا من كبرى الشركات المصنعة للإطارات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تنتج 7 علامات تجارية مختلفة، وتلبي نحو 30% من احتياجات السوق المصرية من إطارات النقل الثقيل، من خلال مجموعة متكاملة من المنتجات المخصصة لمختلف الاستخدامات المحلية.

كما استعرض مسؤولو الشركة جهودها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، والتي تشمل وجود نحو 19 ألف متر مربع من المساحات الخضراء داخل المصنع، ومعالجة 500 متر مكعب من المياه يوميًا، وإعادة تدوير 19 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن «بروميتيون مصر» تدير أول مركز للبحث والتطوير لإطارات الشاحنات والحافلات في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو مركز معتمد من المجلس الوطني للاعتماد، ومجهز بمختبرات كيميائية وفيزيائية وفولاذية لدعم مشروعات التطوير العالمية والابتكار الموجه للأسواق المختلفة.

كما استعرضت الشركة نموذج الاستدامة الخاص بها حتى عام 2030، والذي يركز على رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، إلى جانب جهودها في مجال التدريب العملي، حيث يتم تدريب نحو 700 عامل داخل المصنع، فضلًا عن تدريب طلاب كلية الهندسة.

وقال المهندس/ خالد هاشم إن صناعة إطارات المركبات تمثل إحدى الصناعات التكميلية المهمة في استراتيجية الصناعة المصرية، لما لها من دور في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد في الصناعات المغذية للمركبات، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار وزير الصناعة إلى استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم للشركات فيما يتعلق بالتوافق مع أهداف إزالة الكربون من الصناعة، لا سيما في ظل التوسع المتزايد في تبني الأسواق العالمية لمعايير الاستدامة واللوائح المرتبطة بالكربون، بما يتطلب الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية من خلال تسريع الانتقال نحو أنظمة إنتاج أكثر كفاءة ونظافة في استخدام الموارد.

من جانبه، أكد المهندس/ أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي ودعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الإسكندرية، بما تمتلكه من قاعدة صناعية وموانئ وموقع استراتيجي، تمثل إحدى أهم القلاع الصناعية واللوجستية في مصر، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين والمصانع، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالمشروعات الصناعية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الهدف يتمثل في الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

فيما أكد فرانشيسكو أنتوناتشي، الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة بروميتيون إيجيبت، أن التحول الصناعي المنشود يتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأجل، واستثمارات متواصلة، وقدرة على الدمج بين الخبرات العالمية والإمكانات المحلية الواعدة.

وأوضح أن مصر تمثل مركزًا تصنيعياً وتصديريًا رئيسيًا لمجموعة بروميتيون، مشيرًا إلى أن استثمارات المصنع في التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعة والبحث والتطوير تسهم في تعزيز التنافسية التشغيلية لعمليات الشركة، في ظل حوار مستمر مع المؤسسات الوطنية.

وأعرب عن اعتزاز الشركة بالمساهمة في بناء منظومة صناعية أكثر تكاملًا، بما يدعم مكانة مصر كمركز رئيسي للتصنيع الإقليمي وسلاسل الإمداد العالمية للمجموعة.