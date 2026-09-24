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وزير الخارجية: استدامة النفاذ الإنساني إلى غزة ودعم صمود الفلسطينيين «ضرورة»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: استدامة النفاذ الإنساني إلى غزة ودعم صمود الفلسطينيين «ضرورة»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٤ سبتمبر، في المائدة المستديرة الوزارية حول النفاذ الإنساني والرعاية الصحية في قطاع غزة، التي استضافها  إد ميليباند، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وترأسها بالمشاركة كل من  أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والجهات الإنسانية المعنية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية والصحية في قطاع غزة، وسبل ترجمة الجهود الدولية إلى خطوات عملية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني. 

كما بحث المشاركون أهمية استكمال استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والانتقال دون إبطاء إلى المرحلة الثانية، مع ضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتثبيت وقف إطلاق النار. 

وشهد الاجتماع تأكيدًا على ضرورة ضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وتيسير الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين، وإدخال المواد والأدوية والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية، فضلًا عن الاستعداد العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

واستعرض الوزير بدر عبد العاطي خلال اللقاء جهود مصر الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وما تقوم به من تحركات مكثفة ومتواصلة مع جميع الأطراف بما يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة، مشددا على ضرورة استدامة النفاذ الإنساني دون عوائق وإطلاق التعافي المبكر بما يوفر سيبل العيش الكريم للأشقاء الفلسطينيين. 

كما أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وعلى الاتصال الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة دعم المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها، والحفاظ على الدور المحوري لوكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا، بما يسهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ويمهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في إطار مسار سياسي موثوق يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المائدة المستديرة الوزارية قطاع غزة المملكة المتحدة

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