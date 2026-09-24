بشرى لمحبي الشتاء.. سحب رعدية وأمطار تمتد إلى القاهرة خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار نشاط السحب الرعدية الممطرة على عدد من المناطق، مع توقعات بتقدمها تدريجيًا خلال الساعات المقبلة لتشمل مناطق جديدة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وسط فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد بصورة أقل إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال ساعات مساء الخميس 24 سبتمبر 2026.

وأكدت الأرصاد أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، خاصة الضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا، مع توقعات بتقدم السحب الممطرة نحو مناطق أخرى مع مرور الوقت.





سحب رعدية وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر تطورات الحالة الجوية، موضحة استمرار ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بالتزامن مع سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا، خاصة على مناطق سيدي عبد الرحمن والضبعة وفوكة.

وتتابع الهيئة تطورات الحالة الجوية بصورة مستمرة، في ظل توقعات بتحرك السحب الممطرة من المناطق الساحلية إلى مناطق أخرى خلال الساعات المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن السحب الممطرة من المتوقع أن تتقدم تدريجيًا لتشمل باقي السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، ومن بين المناطق المتوقع تأثرها:



العلمين.

الإسكندرية.

البحيرة.

كفر الشيخ.

كما يستمر ظهور السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد كذلك امتداد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق الداخلية خلال ساعات المساء، على أن تكون الأمطار متفاوتة في شدتها، مع استمرار تحديث خرائط الطقس ومتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول.

تحذير من البرق والرعد ونشاط الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لضربات البرق والرعد بالتزامن مع نشاط السحب الرعدية، مطالبة المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء حدوث الظاهرة الجوية.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح قد يصاحب السحب الرعدية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الممطرة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة سرعة الرياح بصورة مفاجئة في بعض المناطق.

كما أكدت أن المناطق الداخلية ستكون على موعد مع فرص لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت مساءً، مع إمكانية امتدادها بنسبة أقل إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على أن تكون أقل في الشدة مقارنة بالمناطق الساحلية.

حالة الطقس الخميس 24 سبتمبر 2026

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد توقعت أن يسود الخميس 24 سبتمبر 2026 طقس معتدل الحرارة ورطب في الصباح الباكر، يتحول إلى حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة. الوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة.

العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة. شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

رياح تصل إلى 40 كم في الساعة

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء البلاد، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، خاصة مع استمرار نشاط السحب وحركة الكتل الهوائية.

وتبقى فرص الأمطار وتطور السحب الرعدية مرتبطة بحركة السحب خلال الساعات المقبلة، لذلك تواصل الهيئة متابعة الخرائط الجوية وإصدار التحديثات المتعلقة بالحالة الجوية وفقًا لآخر البيانات.