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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تبدأ الأمطار مبكرًا؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة اليوم وغدًا

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم وغدا الجمعة، ورغم انتهاء فصل الصيف رسميا إلا ان الاجواء الحارة مستمرة نهارا ، مع توقعات بسقوط الأمطار اليوم على بعض المناطق من المحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة في معظم محافظات الجمهورية اليوم الخميس؛ بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط بالتزامن مع امتداد مرتفع العروض الوسطى.

حالة الطقس اليوم الخميس 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الخميس سيكون معتدل الحرارة رطبًا في الصباح الباكر، حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.
 

استمرار الطقس الحار

وتشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، في حين يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع اختلاف درجات الحرارة من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي.

وخلال ساعات الليل، تسود أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، وهو ما يخفف نسبيًا من تأثير ارتفاع درجات الحرارة المسجل خلال فترة النهار.

سقوط أمطار رعدية 

ورصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور بعض السحب الرعدية الممطرة داخل البحر بالقرب من سواحل مطروح، مع استمرار متابعة حركة السحب وتطوراتها خلال الساعات المقبلة، خاصةً مع توقعات بزيادة فرص سقوط الأمطار خلال فترات المساء.

توقعات بسقوط الأمطار اليوم

ومن المتوقع خلال الساعات القادمة، خاصةً خلال فترات المساء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وقد تكون الأمطار رعدية أحيانًا، مع احتمالية زيادة شدتها على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل بنسبة ضعيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، وهو ما يجعل فرص ظهور الأمطار في القاهرة محدودة مقارنة بالمناطق الشمالية والساحلية. 

سحب رعدية 

 

ورصدت أجهزة ومتابعات الأرصاد الجوية تقدم سحب رعدية ممطرة من شمال غرب ليبيا باتجاه الحدود المصرية الغربية، لتصبح على مقربة مباشرة من مدينة السلوم.

وتشير التوقعات إلى اقتران هذه السحب بفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بين خفيفة ومتوسطة، على مناطق متفرقة من الشريط الحدودي الغربي خلال الساعات القادمة.

نشاط الرياح

وحول نشاط الرياح: "تنشط الرياح في أغلب المحافظات، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد يكون ذلك محسوسا بصورة أكبر خلال فترات الليل، وكذلك في أماكن الظل".

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