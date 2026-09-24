الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة نحو 3 مليارات يورو

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على صرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة نحو 3 مليارات يورو.

وأعلن فلاديمير زيلينسكي أن وفداً أوكرانياً أجرى محادثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقاً لزيلينسكي، فقد جرت المحادثات عقب اجتماعه مع ترامب؛ حيث صرح للصحفيين - في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية "نوفوستي لايف" - قائلاً: "عُقد اجتماع بين فريقنا التفاوضي وفريق الرئيس ترامب التفاوضي، وناقشنا جميع القضايا التي سبق أن طرحناها مع الرئيس ترامب".