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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في استهداف مركبة بغزة

شهيد وإصابات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي
شهيد وإصابات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

 استشهد فلسطيني وأصيب آخرون غالبيتهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، اليوم الخميس، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مركبة في منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مركبة مدنية، ما أدى إلى استشهاد أحد الفلسطينيين، وتمكن ذووه من نقل جثمانه المتفحم إلى مركبة أخرى، والسير بها بالقرب من الميناء الأمريكي في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه وعند وصول المركبة إلى مدينة غزة، أقدمت قوات الاحتلال على استهدافها مجددا، ما أسفر عن إصابة عدد من أقارب الشهيد بجروح حرجة، فيما أدى القصف إلى احتراق جثمان الشهيد بالكامل.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشر في شارع الواد ومنطقة الإسكان، كما أطلقت قنابل الصوت بالمنطقة، وأوقفت عدداً من الفلسطينيين واستجوبتهم ميدانياً.

فلسطيني إصاباتهم قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة

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