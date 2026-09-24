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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رودري يكشف الفارق بين فليك وجوارديولا ويثير الجدل بتصريح عن ريال مدريد

رودري
رودري
إسلام مقلد

كشف الإسباني رودري، لاعب وسط برشلونة وقائد منتخب إسبانيا، عن الفوارق التي لمسها بين الألماني هانز فليك، المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني، والإسباني بيب جوارديولا، مدربه السابق في مانشستر سيتي، كما تحدث عن الاختلاف في الأسلوب البدني بين برشلونة وريال مدريد.

رودري: لا وجه شبه بين فليك وجوارديولا

وخلال مقابلة مع إذاعة «كادينا كوبي»، تلقى رودري سؤالًا حول أوجه التشابه بين فليك وجوارديولا، لكنه حسم إجابته سريعًا قائلًا: «أبدًا، لا يوجد أي وجه شبه بينهما».

وأوضح لاعب الوسط الإسباني أن تجربته الأولى مع برشلونة جاءت مختلفة تمامًا عن توقعاته، خاصة على المستوى البدني، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن الفريق يعتمد بصورة أكبر على تدريبات الاستحواذ والتمرير.

وقال رودري، ساخرًا من تجربته الأولى مع الفريق: «عندما وصلت لأول مرة، ظننت أنني قادم إلى برشلونة الذي يعتمد على تمارين التمرير والاستحواذ، ثم أخضعوني لأربعة أيام من التدريب المكثف، فقلت في نفسي: ما الذي ورطت نفسي فيه؟».

وأضاف أن الفريق بدأ معه تدريبات بدنية شاقة، إلى جانب العمل داخل صالة الألعاب الرياضية، معتبرًا أن الجهاز الفني أراد فرض أسلوبه البدني عليه وعلى اللاعبين الجدد.

اختلاف فلسفة فليك عن جوارديولا

وتحدث رودري عن الفارق بين فلسفة فليك وجوارديولا فيما يتعلق بالإعداد البدني، موضحًا أن مدربه السابق في مانشستر سيتي كان يرى أن المنافسة والمباريات تساعد اللاعبين على الوصول إلى الإيقاع المطلوب.

وقال: «كان بيب يؤمن بأن المنافسة تمنحك الإيقاع، أما هانز فهو مختلف تمامًا؛ لقد دفعنا نحن الذين انضممنا لاحقًا إلى الفريق بقوة».

وأكد رودري أن الجانب البدني كان من أكثر الأمور التي فاجأته منذ انتقاله إلى برشلونة، مشيرًا إلى أن كثافة التدريبات كانت أكبر مما توقع.

رودري يتحدث عن سرعة برشلونة وريال مدريد

وتطرق الحديث إلى الجانب البدني وسرعة لاعبي برشلونة، بعدما أشار الصحفي خوانما كاستانيو إلى أن الفريق الكتالوني يحتل المركز الثاني بين أسرع فرق الدوري الإسباني حاليًا.

ورد رودري قائلًا: «حسنًا، لدينا مجال للتحسين في هذا الجانب».

وعندما سُئل عن الفريق الأقل ركضًا، حاول لاعب برشلونة التهرب من الإجابة قبل أن يقول بشكل ساخر: «أخبرني أنت، أخبرني أنت.. ريال مدريد؟».

وأكد رودري في حديثه أن كرة القدم الحديثة أصبحت مرتبطة بصورة وثيقة بالفرق التي تتمتع بقدرة أكبر على الركض، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هذا الركض بكفاءة وفي التوقيت والطريقة المناسبين.

وأوضح: «أعتقد أن كرة القدم الحديثة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالفرق التي تركض أكثر، ولكن يجب أن تركض بكفاءة وبطريقة صحيحة. الأمران مترابطان؛ فإذا ركضت، زادت خياراتك».

أرقام مميزة لرودري مع برشلونة

ويواصل رودري في الوقت الحالي العمل على استعادة كامل جاهزيته البدنية، بعدما انضم إلى برشلونة دون خوض فترة إعداد كاملة للموسم.

وخاض اللاعب 7 مباريات رسمية مع برشلونة، وحقق خلالها نسبة دقة تمرير بلغت 94.2%، بينما بلغ متوسط مشاركته 62.71 دقيقة في المباراة الواحدة، في ظل إدارة فليك لدقائق لعبه بصورة تدريجية للوصول به إلى أفضل حالة بدنية.

كما يركز رودري حاليًا مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي، قبل العودة إلى برشلونة لخوض سلسلة من المواجهات القوية.

رودري يختار مواجهة باريس سان جيرمان

ويستعد برشلونة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لخوض مواجهتين من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد في الدوري الإسباني.

وعندما طُلب من رودري الاختيار بين مواجهة باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، اختار مواجهة الفريق الفرنسي، مؤكدًا أن بطل أوروبا يمثل حاليًا الاختبار الأصعب من وجهة نظره.

وقال رودري: «ستواجه أبطال أوروبا، أفضل فريق في السنوات الأخيرة، ثم ستواجه ريال مدريد في الكلاسيكو.. حسنًا، سأختار المباراة ضد باريس. إنهم أفضل فريق في الوقت الحالي».

ويترقب رودري خوض هذه المواجهات الكبرى مع برشلونة، في ظل سعيه لمواصلة التأقلم مع الفريق الكتالوني والوصول تدريجيًا إلى أفضل مستوياته البدنية والفنية.

رودري برشلونة منتخب إسبانيا هانز فليك جوارديولا بيب جوارديولا مانشستر سيتي ريال مدريد

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