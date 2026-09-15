رودري يكشف تفاصيل حديثه مع مورينيو بشأن الانتقال إلى ريال مدريد

كشف رودري، لاعب وسط برشلونة، تفاصيل حديثه مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بعدما أبدى الأخير رغبته في ضمه إلى صفوف الفريق.

وقال رودري في تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤال بشأن ما قاله له مورينيو: «لا أعتقد أنه من الصواب الكشف عن محادثة خاصة، لكنه بالطبع عبّر عن رغبته في أن أنضم، وعن الأشياء التي كان بإمكاني تقديمها للفريق».

وأضاف: «كان التعامل معي جيدًا جدًا. وعندما اتخذت قراري، اتصلت به أيضًا لأشكره على اهتمامه وطريقة تعامله معي».

وأشاد رودري بمورينيو، مؤكدًا: «أراه مدربًا عظيمًا جدًا، وقد أثبت ذلك في كل مكان ذهب إليه وفي المراحل الكبيرة من مسيرته».

واختتم لاعب برشلونة حديثه بالإشارة إلى قوة المنافسة، قائلًا: «ريال مدريد سيكون منافسًا صعبًا في هذا الدوري».