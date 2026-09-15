موعد والقناة الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في كأس كاراباو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب «أنفيلد» مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في الموسم الكروي 2026-2027.

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، في ظل رغبة كل منهما في مواصلة مشواره بالبطولة والمنافسة على أحد ألقاب الموسم.

ليفربول يستضيف توتنهام في مواجهة قوية

يدخل ليفربول مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره، بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات، بعدما تعثر في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي أمام فولهام.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا واحدًا خلال أول أربع جولات من منافسات الدوري، مقابل ثلاثة تعادلات، وهو ما يجعل مباراة توتنهام فرصة مهمة للفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومنح لاعبيه دفعة معنوية قبل استكمال منافسات الموسم.

في المقابل، يعيش توتنهام بداية صعبة للغاية على مستوى الدوري الإنجليزي، بعدما حصد نقطتين فقط من أول أربع جولات، إثر تعادلين دون أهداف، بينما تلقى خسارتين ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار حتى الآن.

عمر مرموش يبحث عن هدفه الأول مع توتنهام

ويعول توتنهام على عدد من عناصره الهجومية، وعلى رأسهم النجم المصري عمر مرموش، الذي يتطلع إلى تسجيل أول أهدافه بقميص الفريق اللندني.

وانضم مرموش إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر سيتي، ويأمل اللاعب في استغلال مواجهة ليفربول من أجل ترك بصمته الأولى مع فريقه الجديد.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

وتُنقل مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الثالثة عالية الدقة، مع وجود متابعة لحظية لأحداث اللقاء ونتيجته