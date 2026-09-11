مدرب ليفربول يكشف موقف جاكبو وباركولا من المشاركة أمام فولهام في الدوري

تحدث الإسباني أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول عن أخر تطورات إصابة ثنائي الريدز، كودي جاكبو، والوافد الجديد برادلي باركولا.

وقال إيراولا عند سؤاله عن آخر المستجدات في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة اليوم الجمعة: "لا يزال يتعين علينا التدرب.. سنتدرب بعد ظهر ومساء اليوم. ولكن نعم، ما عانى منه باركولا كان مجرد تشنجات عضلية".

وأضاف: "من الواضح أنه أنهى المباراة بشعور ببعض الشد العضلي، وعلينا تقييم الوضع اليوم، لكن لا توجد إصابة فعلية. من المفترض أن يكون متاحاً للمشاركة إذا سارت الأمور بشكل طبيعي".

وتابع: "أما بالنسبة لكودي جاكبو، فسنرى. لم يتدرب بالأمس. سنحاول إشراكه في التدريبات اليوم لنرى ما إذا كان جاهزاً لمباراة الغد أم أننا بحاجة للانتظار للمباراة التالية".

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 3 مباريات، فاز في مباراة، وتعادل في مواجهتين، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وتلقت شباكه، 4 أهداف.

ويستضيف ليفربول نظيره فولهام على ملعب أنفيلد، في المباراة التي تجمع الفريقين الخامسة مساء غد السبت 12 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بريميرليج 2026-2027.