اليوم.. ليفربول يواجه فولهام على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لخوض مواجهة جديدة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف نظيره فولهام، مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات موسم 2026-2027.

ويدخل ليفربول اللقاء بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يمنحه دفعة قوية في جدول ترتيب المسابقة، خاصة بعد البداية التي شهدت تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة، بينما تعادل في مباراتين، ليأمل الفريق في حصد النقاط الثلاث أمام فولهام والتقدم نحو مراكز المقدمة.

فولهام يبحث عن الخروج من النفق الصعب

على الجانب الآخر، يخوض فولهام المباراة وسط رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما جاءت بدايته صعبة خلال الموسم الحالي.

ويأمل لاعبو فولهام في تقديم أداء قوي أمام أصحاب الأرض، والخروج بنتيجة تساعد الفريق على استعادة الثقة وتصحيح المسار خلال الجولات المقبلة.

ليفربول يستهدف مواصلة الانتصارات

ويبحث ليفربول عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما تمكن من التغلب على إيبسويتش تاون في الجولة الماضية، قبل أن يواصل نتائجه الجيدة على المستوى الأوروبي بالفوز على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويطمح الفريق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار، ومواصلة المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في جدول المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

وتُنقل مباراة ليفربول وفولهام مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، مع تقديم تغطية خاصة للمواجهة قبل انطلاقها وأثناء أحداثها.