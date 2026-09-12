قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيمي الأمعري وقدورة ومدينة البيرة
احذر الفخ الرقمي.. عداد الكهرباء يسجل محاولات العبث وفتح الغطاء
المدارس للطلاب في أول يوم دراسة: إلتزموا بالزي و بمواعيد الحضور واحترموا المعلمين
مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض يتراجع والساسو يرتفع
اليوم ..طرابزون بقيادة صلاح في مواجهة كونيا سبور بمشاركة مصطفى محمد
أسعار الذهب اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل 6320 جنيهًا
منافسة شرسة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم
6 ملايين دولار.. السيناريو الأقرب لمستقبل خوان بيزيرا مع الزمالك
نظام دولي متعدد الأقطاب.. كيف تستفيد مصر من انضمامها إلى تجمع بريكس؟
هل الصلاة على النبي بصيغة "طب القلوب ودوائها " بدعة محرمة؟.. انتبه
موعد مباراة زد وأساس الجيبوتي والقناة الناقلة في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر.. بعد قليل

أرض نادي الزمالك
أرض نادي الزمالك
إسلام دياب

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، الطعن رقم 84373 لسنة 79 قضائية، المقام من المستشار مرتضى منصور، على قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان مرتضى منصور قد أقام الطعن ضد كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، مطالبًا بإلغاء قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وتواصل المحكمة نظر النزاع المتعلق بالأرض المخصصة للنادي، في ضوء ما يقدمه طرفا الخصومة من مستندات ومذكرات دفاع، تمهيدًا للفصل في الطعن خلال الجلسات المقبلة.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مرتضى منصور أرض نادي الزمالك أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

فتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها

الدعم النقدي المشروط

325 جنيها للفرد.. التفاصيل وآليات تطبيق الدعم النقدي المشروط وكيفية الصرف

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

ترشيحاتنا

البريكس

15.7 مليار دولار.. تحويلات المصريين من دول البريكس تقفز 59.5%

الضرائب العقارية

خطوة بخطوة.. إزاي تثبت إن شقتك معفاة من الضرائب العقارية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار يبحث مع شركات جنوب أفريقية فرص التوسع في مصر

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد