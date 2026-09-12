تشكيل الزمالك المتوقع أمام إيه إس بورت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على ملامح التشكيل الذي من المنتظر أن يخوض به مواجهة إيه إس بورت الجيبوتي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية، حيث يلتقي مع إيه إس بورت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

الزمالك يسعى لتأكيد تفوقه أمام إيه إس بورت

ويدخل الزمالك المباراة بأفضلية نسبية، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الحفاظ على تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، من أجل مواصلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويأمل معتمد جمال في ظهور لاعبيه بصورة أفضل خلال مباراة الإياب، مع ضرورة التعامل بحذر مع المنافس، خاصة أن المواجهات الإفريقية لا تخلو من المفاجآت.

حسام أشرف يقود هجوم الزمالك

ومن المنتظر أن يعتمد معتمد جمال على حسام أشرف في قيادة الخط الهجومي للزمالك خلال مواجهة إيه إس بورت، على أن يجاوره كل من شيكو بانزا، بالإضافة إلى أحد الثنائي أحمد شريف أو عدي الدباغ.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على القوة الهجومية للفريق، مع استغلال سرعة ومهارة عناصر الخط الأمامي للوصول إلى مرمى الفريق الجيبوتي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إيه إس بورت

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، مع المفاضلة بين أحمد شريف وعدي الدباغ.

ويطمح الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية جديدة أمام إيه إس بورت، وحسم التأهل رسميًا إلى الدور المقبل، لمواصلة المنافسة على اللقب القاري خلال الموسم الحالي.



