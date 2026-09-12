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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بركات: لن أحكم على عموتة قبل عودة إمام عاشور ومشاركة زيزو في مركزه

محمد بركات
محمد بركات
سارة عبد الله

كشف محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقفه من تقييم حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يفضل الانتظار حتى عودة إمام عاشور ومشاركة أحمد سيد زيزو في مركزه قبل تكوين رأيه النهائي بشأن المدرب.

وقال بركات خلال تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «هكوّن رأيي الكامل عن عموتة لما إمام عاشور يرجع، وزيزو يلعب في مكانه، والمدرب يعرف يستفيد من إمكانيات اللعيبة المهمة بالشكل الصح».

ورد وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، قائلًا: «مع احترامي، الأهلي مش هيستنى عودة لاعب علشان نحكم على المدرب».

وعاد بركات ليوضح وجهة نظره، قائلًا: «متفق معاك، لكن بالوضع اللي إحنا شايفينه، أي حد هيقولك إن إمام عاشور مختلف عن أي لاعب موجود حاليًا».

وتأتي تصريحات بركات في ظل الجدل الدائر حول مستوى الأهلي تحت قيادة عموتة، خاصة مع اختلاف الآراء بشأن التشكيل والاستفادة من قدرات اللاعبين، في الوقت الذي ينتظر فيه الفريق عودة عدد من العناصر المهمة لصفوفه.

حسين عموتة محمد بركات الأهلي

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