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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 214 متهما بخلية تنظيم داعش التجمع.. الأحد

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 13 سبتمبر 2026، محاكمة 214 متهما، بخلية تنظيم داعش في القضية رقم 11678 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013، وحتى عام 2023، المتهمون من الأول وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولوا قيادة خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى فيها المتهمون من التاسع وحتي السابع والأربعون ومن الخامس والسبعون وحتى الأخير تدريبات عسكرية لدي الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتى التاسع والأربعون مولوا الإرهاب بأن جمعوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وبيانات ومعلومات للجماعة بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الثامن والأربعون وحتي الرابع والسبعون قاموا بطريق مباشرة وغير مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد وتدريب أفراد على استعمال أسلحة تقليدية وتعليم أساليب القتال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الحادي والثمانون والثاني والثمانون وهما مصريان التحقا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية وتتخذ من الإرهاب وتعليم أساليب القتال وسائل لتحقيق أغراضها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول ومن الخمسين وحتى الثالث والخمسين قتلوا المجني عليه "نبيل .ح"، بعد خطفه بمساعدة أخرون مجهولون، وسرقوا سيارة من مالكها بطريق الاكراه، وحازوا أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحاز المتهم الثاني والتسعين سلاحا ناريا «بندقية آلية»، كما وجه للمتهمين من الخامس والسبعون وحتى السابع والسبعين والرابع والتسعين ترويج بصورة مباشرة وغير مباشرة لأفكار جماعة داعش التي تدعو لاستخدام العنف.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 214 متهما خلية التجمع الخامس إرهاب

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