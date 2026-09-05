تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ 9 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2021 أمن دولة عليا طوارئ، لجلسة 9 سبتمبر الجاري، لحضور متهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إسلام. س» و«صابر. أ» بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.