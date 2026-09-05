ممكن تردوا علينا؟.. يوسف الحسيني يوجه رسالة لـ المتحدثين باسم الوزارات

وجه الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم، انتقادًا حادًا لبعض المتحدثين الرسميين باسم الوزرات، مطالبهم بضرورة الإلمام بالمعلومات الوفيرة التي ترد على تساؤلات الرأي العام.

وقال الحسيني، خلال برنامجه “مساء جديد” على شاشة “المحور”: ممكن لو سمحتوا المتحدثين يردوا علينا؟، ممكن لو سمحتوا المتحدثين يبقى في عندهم مساحة من المعلومات الوافرة الوفيرة إن هما يتناقشوا معانا في البيان؟؛ لأن الحقيقة مش عايزين سرد البيان".

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني قائلاً: “إحنا عايزين نتناقش في متن البيان، نتناقش في تفاصيل البيان. فإن لم يكن المتحدث على دراية كاملة؛ إذن بلاها متحدث أصلاً”.