محمد الكحكي: قانون التمويل العقاري يتضمن ضوابط قوية لحماية السوق

قال محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن قانون التمويل العقاري يتضمن منذ نشأته ضوابط جيدة لتنظيم السوق، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة بالتمويل العقاري كانت موجودة قبل إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الكحكي، خلال لقاء على قناة "تن"، أن القانون والضوابط المنظمة للتمويل العقاري كانت حاكمة بشكل كبير منذ البداية.

وأضاف أن مصر من الأسواق المناسبة للتمويل العقاري، مشيرا إلى أن أسعار العقارات تشهد ارتفاعًا من فترة إلى أخرى، على عكس أسواق أخرى يحدث فيها إهلاك لقيمة العقار.

وأكد الكحكي أن الأنظمة والضوابط المتاحة قادرة على توفير حماية جيدة لسوق التمويل العقاري.