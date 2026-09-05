طليق ياسمين أبو النجا يخصص صدقة جارية على روحها لإنقاذ قلب طفل

في لفتة إنسانية مؤثرة، أعلن طليق الفنانة الراحلة ياسمين أبو النجا تخصيص صدقة جارية على روحها، بهدف المساهمة في إنقاذ قلب طفل، تزامنًا مع معاناتها السابقة من مشكلة في القلب.

وتضمنت الرسالة دعاءً لها بأن يجعل الله هذه الصدقة في ميزان حسناتها، وأن يستمر أجرها بعد رحيلها، في محاولة لتحويل معاناتها مع المرض إلى سبب في منح طفل فرصة جديدة للحياة.

وكانت ياسمين أبو النجا قد ولدت بمشكلة في القلب، وعاشت حياتها وهي بحاجة إلى رعاية واهتمام بسبب حالتها الصحية ليأتي تخصيص الصدقة الجارية على روحها كرسالة وفاء مؤثرة تخليدًا لذكراها.