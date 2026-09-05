تشكيل الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

أعلن ينز فيسينج، المدير الفني لفريق الاتحاد، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بين الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2026-27.

ويستضيف ملعب الإنماء مواجهة الاتحاد والنصر، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

تشكيل الاتحاد أمام النصر اليوم:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: أحمد الجليدان، حسن كادش، دانيلو بيريرا، فارس عابدي.

خط الوسط: ديان لوبي، مختار علي، حسام عوار.

خط الهجوم: أحمد الغامدي، جورج أيلينكينا، ستيفن بيرجوين.