وزير الحرب الأمريكي: إذا أطلقت إيران النار على سفننا فسنُغرق ناقلاتها النفطية

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، إن القوات الأمريكية ستستهدف ناقلات النفط الإيرانية وتغرقها إذا أطلقت طهران النار على سفن أمريكية.

وكتب هيجسيث -عبر حسابه على منصة “إكس”، تعليقًا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استهداف ثلاث ناقلات نفط محملة بالنفط الإيراني : "الأمر بسيط؛ إذا أطلقت إيران النار على سفن أمريكية، فسندمر ناقلاتها ونُغرقها.. كل ما عليهم فعله هو ألا يطلقوا النار على البحرية الأمريكية".

وأضاف: "أسطول ناقلات النفط الإيراني أعزل.. إيران لا تملك بحرية ولا قوة جوية.. طائراتنا وسفننا وغواصاتنا قادرة على استهدافها جميعًا".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط مرتبطة بإيران، عقب إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين.