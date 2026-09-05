إعادة هيكلة.. فولكس فاجن: تسريح 50 ألف موظف وإيقاف إنتاج سيارات شهيرة

وافق مجلس الإشراف في مجموعة فولكس فاجن بالإجماع على خطة إعادة هيكلة هي الأكبر والأكثر صرامة في تاريخ الصانع الألماني تحت اسم «خطة المستقبل 2030».

وتستهدف الخطة خفض التكاليف ومواجهة التحديات الاقتصادية عبر إلغاء نحو 50% من قائمة السيارات الحالية بحلول عام 2035، الاستغناء عن 50000 موظف، وتقليص خيارات وتجهيزات الطرازات المتبقية بنسبة 75% لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ 9% بحلول عام 2030.

إعادة هيكلة الطرازات وتقليل تعقيد التصنيع

تسعى المجموعة من خلال الخطة الجديدة إلى التركيز على السيارات الأكثر إقبالاً وربحية، مع إنهاء إنتاج الطرازات ذات المبيعات المحدودة لتخفيض التكاليف التشغيلية والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.

ويتضمن ذلك خفض تعقيد المنصات والأنظمة الإلكترونية وبنيات المساعدة على القيادة بنسبة 75%، مما يتيح رفع كميات الإنتاج لكل طراز متبقٍ وتوفير سيارات بأسعار أكثر تنافسية.

وتركز الشركة في السوق الأمريكي على الفئات الأكثر ربحية، بينما تشير التقارير إلى احتمال الاستغناء عن طرازات شهيرة مثل جيتا وتخفيض فئات السيارات الكهربائية في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

خفض الوظائف وإغلاق 4 مصانع ألمانية

تتضمن الخطة استجابة لوجود فائض في الطاقة الإنتاجية الأوروبية يتجاوز 500000 سيارة سنويًا مقارنة بالحجم الفعلي للطلب.

وأكدت المجموعة الاستغناء عن 50000 موظف عبر مختلف الأقسام والمستويات الإدارية لملاءمة القوى العاملة مع الواقع الاقتصادي الجديد. كما تقيم الشركة استخدامات بديلة أو خطط إغلاق لأربعة مصانع رئيسية داخل ألمانيا بين عامي 2031 و2034، وهي مصانع إمدن، تسفيكاو، هانوفر، ونيكارسولم، والتي تنتج حاليًا مجموعة من طرازات أودي الكهربائية والتقليدية وطرازات ID من فولكس فاجن، على أن تتم تسوية الوضع النهائي لإنتاج هذه المصانع بحلول شهر يونيو 2027.